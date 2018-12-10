Дональд Туск – Терезе Мэй: "Мы готовы помочь с ратификацией"

Глава Европейского совета Дональд Туск объявил о предстоящем саммите Евросоюза, который состоится в четверг и пятницу. Первоначально в повестке дня саммита не было вопроса о Брекзите, но решение британского премьера Терезы Мэй отложить голосование по соглашению об условиях выхода Лондона из ЕС изменило повестку.

Дональд Туск заявил, что речь не идёт о продолжении обсуждения соглашения между Лондоном и Брюсселем, по его словам на такое обсуждение не остаётся времени. Но руководство ЕС готово помочь

в упрощении процедуры ратификации соглашения, отметил Туск.

Голосование в британском парламенте по соглашению о Брекзите было запланировано на вторник, 11 декабря. Выступая в понедельник перед британскими парламентариями Мэй объявила своё решение о переносе голосования на более поздний срок, точную дату она не назвала.