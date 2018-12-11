Минюст ответил на вопросы ЕСПЧ по задержанным украинским морякам

Министерство юстиции России направило в Европейский суд по правам человека ответы российских властей по делу задержания в Керченском проливе украинских военных, сообщает РБК. Вопросы ЕСПЧ к России — часть процедуры, запущенной после того, как Украина подала иск в связи с задержанием украинских военных в Керченском проливе.

В Москве считают, что Россия не нарушила международного права во время задержания украинских моряков: их арестовали в качестве подозреваемых в незаконном пресечении границы и заключили под стражу согласно положениям уголовно кодекса России. В министерстве также утверждают, что задержанным предоставляется медицинская помощь и не ограничивается их право на консультации с юристами.

​Украинские власти в свою очередь заявляют, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека. В иске говорилось об ограничении возможности моряков на контакты с адвокатами и об отказе российских властей в предоставлении медицинской помощи раненым украинцам. В ответ Москва заявила, что обвинения Украины недостоверны и обосновываются на сообщениях СМИ.

С начала декабря Украина также подала иск в международный суд ООН: Киев требует признать Россию виновной в захвате украинских кораблей и незаконном аресте служивших на них военных.

25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля, которые пытались перебраться в Мариуполь через Керченский пролив. По версии российских властей, экипаж принял незаконное решение войти в территориальные воды России у берегов Крыма. Украина в свою очередь заявляет, что по действующему договору между Россией и Украиной с 2003 года, украинские суда в праве находиться в территориальных водах России в Черном море.