Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении действия договора о дружбе между Украиной и Россией. Об этом политик сообщил в Твиттере.

Прекращение действия договора Порошенко назвал "не эпизодом, а частью нашей стратегии окончательного разрыва с колониальным прошлом".

На прошлой неделе по предложению Петра Порошенко за отмену действия договора проголосовала Верховная Рада Украины. Решение было принято после захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября. После инцидента Украина обвинила Россию в незаконном задержании украинских военных, которые направлялись в Мариуполь через Керченский пролив. По версии российских властей, те без разрешения вошли в территориальные воды России у берегов Крыма.

24 моряка были обвинены в незаконном пересечении российской границы и арестованы. Исследовательская группа Bellingcat утверждает, что обстреляны корабли были в нейтральных водах, а не в территориальных водах России, как утверждает ФСБ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией прекратит действие 1 апреля 2019 года. Его в 1997 году подписали президенты обеих стран — Леонид Кучма и Борис Ельцин. Вступившее в действие в 1999 году сроком на 10 лет соглашение потом продлевалось автоматически, поскольку ни российская, ни украинская сторона не выражали желания из него выйти.