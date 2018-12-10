Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении действия договора о дружбе между Украиной и Россией. Об этом политик сообщил в Твиттере.

Прекращение действия договора Порошенко назвал "не эпизодом, а частью нашей стратегии окончательного разрыва с колониальным прошлом".

На прошлой неделе по предложению Петра Порошенко за отмену действия договора проголосовала Верховная Рада Украины. Решение было принято после захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября. После инцидента Украина обвинила Россию в незаконном задержании украинских военных, которые направлялись в Мариуполь через Керченский пролив. По версии российских властей, те без разрешения вошли в территориальные воды России у берегов Крыма.

24 моряка были обвинены в незаконном пересечении российской границы и арестованы. Исследовательская группа Bellingcat утверждает, что обстреляны корабли были в нейтральных водах, а не в территориальных водах России, как утверждает ФСБ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией прекратит действие 1 апреля 2019 года. Его в 1997 году подписали президенты обеих стран — Леонид Кучма и Борис Ельцин. Вступившее в действие в 1999 году сроком на 10 лет соглашение потом продлевалось автоматически, поскольку ни российская, ни украинская сторона не выражали желания из него выйти.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG