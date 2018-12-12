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Археология

Все вокруг колхозное… Эфир в 21:05

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Уважают ли в России частную собственность?

Частной собственности в России не повезло: век за веком ее узурпировало государство. В фольклоре собственник назывался мироедом, кулаком. Советский опыт обобществления и сомнительная приватизация 1990-х, появление олигархов также не укрепили авторитет частной собственности. Как относятся к ней в России сегодня? Готовы ли россияне стать собственниками, предпринимателями, хозяевами своей судьбы?

Гости программы - социолог Денис Волков, руководитель отдела прикладных социологических исследований «Левада-центра», и Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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