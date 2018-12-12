Все вокруг колхозное… Эфир в 21:05

Частной собственности в России не повезло: век за веком ее узурпировало государство. В фольклоре собственник назывался мироедом, кулаком. Советский опыт обобществления и сомнительная приватизация 1990-х, появление олигархов также не укрепили авторитет частной собственности. Как относятся к ней в России сегодня? Готовы ли россияне стать собственниками, предпринимателями, хозяевами своей судьбы?

Гости программы - социолог Денис Волков, руководитель отдела прикладных социологических исследований «Левада-центра», и Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги. Эфир в 21:05.