Левада-центр: около половины россиян никогда не читали Конституцию

Две трети россиян знают, что 12 декабря празднуется День Конституции России. Каждый четвёртый респондент об этом не знал, остальные затруднились ответить. Об этом говорят результаты социологического опроса "Левада-центра".

Каждый десятый участник опроса заявил, что читал Конституцию и хорошо помнит её содержание. 42 процента россиян признались, что никогда не читали основной закон Российской Федерации. Почти половина опрошенных сказали, что читали Конституцию, но плохо помнят или вообще не помнят её положения.

Почти 40 процентов россиян считают, что власти полностю или в основном соблюдают Конституцию. Примерно такое же количество заявило о её "частичном" соблюдении властями. Только 18 процентов респондентов считают, что госорнаны не соблюдают Конституцию.

Всероссийский референдум, на котором россияне проголосовали за принятие нынешней Конституции состоялся 25 лет назад, 12 декабря 1993 года.