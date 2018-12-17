Лес покудрявее. Евгения Кульгина - об игре престолов

У Кремля получилось: поддерживаемый из Москвы кандидат Олег Кожемяко одержал победу на повторных губернаторских выборах в Приморском крае. За несколько дней до этого президент Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, что многие наблюдатели назвали попыткой задобрить избирателей в Приморье в преддверии голосования.



Возможно, эта "игра престолов" и повлияла на результаты голосования. Приморцы получили за покорность подарок от "царя" – престижный статус столицы огромного куска России. Хабаровск зароптал. "Курица не птица, Хабаровск не столица! Привет, провинциалы, доброго вам утра и хорошего дня. В марте 2018 года я голосовал за Владимира Путина, и теперь мой президент подписывает указ, от которого становится по-настоящему грустно. Как же так получается, что мы, пытаясь спасти на выборах один регион, жертвуем другим, при этом у жителей Дальнего Востока вообще никто ничего не спрашивал", – написал один из жителей города в Facebook. "Для меня в этом переносе минус только один – нам центр показал наше место... Не умеете правильно выбирать губернатора? Вот вам большая фига! Противно это", – отметил другой.

"Сиюминутные политические выгоды одерживают верх над аргументами стратегического порядка, что лишь контрастнее проявляется на фоне недавнего включения в состав ДФО двух новых западных регионов. Складывается устойчивое ощущение, что система принятия решений в стране пошла вразнос и сосредоточена исключительно на лихорадочном латании дыр", – добавил третий комментатор.

Протестным Хабаровский край до недавнего времени назвать было сложно. Да и сейчас не назовешь – тут не до протестов, тут нужно выживать. Тут суровый климат, в магазинах дорогущие даже по сравнению с Москвой продукты, а лететь до столицы дорого и долго. Протесты 2011–2012 годов, собравшие в Москве многотысячные толпы, в Хабаровском крае привлекли несколько сотен человек, а такие темы, как аресты политических активистов или права ЛГБТ, волнуют от силы несколько десятков человек, с которыми быстро разбираются местные компетентные органы. Зато тысячи хабаровчан покорно выходили на митинги в поддержку присоединения Крыма в 2014 году.

Тем поразительнее оказалась победа на губернаторских выборах осенью кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, который до последнего момента казался техническим участником. Эта победа политика, на предвыборных билбордах которого не было даже лозунгов и который перед вторым туром выборов допускал возможность договориться с действующим губернатором, – не результат стараний "иностранных агентов". Эта победа похожа на истерику ребенка, на инстинкт, неосознанный коллективный бунт жителей края против условий, которые организм отказывается переносить.

Во Владивосток Москва вложила миллиарды, этот город стараются сделать "визитной карточкой" Дальнего Востока

За это подобие бунта, в частности, Хабаровск теперь и поплатился лишением статуса столицы Дальневосточного федерального округа. В Кремле еще в начале осени обсуждали идею переноса столицы в случае поражения губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта на выборах в Хабаровске. В администрации президента, по сведениям телеканала "​Дождь"​, не хотели, чтобы столицу федерального округа возглавлял представитель ЛДПР. Этот вопрос оказался болезненным для многих хабаровчан: Москва в открытую заявляет – ей, в принципе, нет особого дела до непокорного, проблемного и холодного региона.

Владивосток – исключение из дальневосточной суровости. Здесь у Кремля есть шанс пока удерживать власть. Здесь мягче климат, кудрявее лес, здесь легче дышать, а сопки и море каким-то образом даже умудряются отвлечь внимание от уродливых советских пятиэтажек. Во Владивосток Москва вложила миллиарды, его украсили мостами и дорогами, в общем, стараются сделать "визитной карточкой" российского Дальнего Востока. К сожалению, Приморье – это, скорее, исключение из дальневосточной суровости. К северу и западу от него тысячи километров бездорожья и миллионы людей, которые ждут от Москвы внятной политики развития региона. А Москва, вместо того чтобы решать проблемы округа, как кажется, решила спрятаться за красивой картинкой.

Евгения Кульгина – журналист

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