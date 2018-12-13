Власти Москвы запретили пикет против "чёрных меток" для учителей

Власти Москвы не согласовали пикет против "чёрных меток" для учителей. Так называют графу в облачной системе кадров департамента образования Москвы, в которой можно поставить отметку "не рекомендован" любому учителю.

Участники профсоюза "Учитель" рассказали порталу "ОВД-Инфо", что хотели провести акцию у здания Министерства просвещения, но власти заявили, что обеспечить её безопасность невозможно.

В профсоюзе считают, что "черные метки" фактически могут стать запретом на профессию для учителей с активной жизненной позицией. Активисты уже получили жалобы от преподавателей, которые не могут найти новую работу, так как руководство школ опасается санкций департамента образования.

Чиновники, в свою очередь, утверждают, что графа "не рекомендован" не служит причиной, чтобы не взять педагога на работу.

Подробнее о "чёрных метках" читайте в материале Радио Свобода