Израильские солдаты погибли в ходе обстрела на Западном берегу

Двое израильских солдат погибли, один получил ранения в ходе обстрела палестинцем автобусной остановки в одном из поселений на Западном берегу. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в твиттере. Ведутся поиски стрелявшего.

Газета The Jerusalem Post сообщает, что в ответ на обстрел израильские военные отправили подкрепление в район города Рамалла, административного центра Палестинской автономии.

Ситуация на Западном берегу обострилась после того, как члены радикальной группировки ХАМАС расстреляли находившихся на автобусной остановке израильтян. Инцидент произошёл 9 декабря неподалёку от еврейского поселения Офра к северу от Иерусалима. В числе пострадавших оказалась беременная женщина. Её ребёнка спасти не удалось. Позднее стало известно, что израильские солдаты убили двух палестинцев, предположительно причастных к нападению.

Западный берег является предметом территориального спора Палестинской автономии и Израиля. Совет Безопасности ООН считает, что Западный берег оккупирован Израилем. В свою очередь Израиль настаивает на определении Западного берега как "спорной территории".