Эр-Рияд отверг причастность наследного принца к смерти Хашогги

Саудовская Аравия отвергла обвинения Сената США в причастности наследного принца Мухаммеда бин Салмана к смерти журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел королевства.

Резолюцию американского Сената в саудовском МИДе назвали втягиванием страны во внутренние политические конфликты Соединённых Штатов. В Эр-Рияде считают, что обвинения Сената США построены на необоснованных утверждениях. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, убийство Джамаля Хашогги "не отражает политики королевства".

Кроме этого, подчеркивается роль Саудовской Аравии как главного союзника США в регионе и содействие Эр-Рияда в противостоянии политике Ирана. В министерстве иностранных дел королевства также выразили надежду на то, что в отношениях с Вашингтоном удастся преодолеть нынешние трудности.

14 декабря Сенат США принял резолюцию, в которой наследный принц Саудовской Аравии признаётся виновным в организации убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Джамаль Хашогги, оппозиционный к саудовским властям журналист газеты The Washington Post, пропал 2 октября. В этот день он зашел на территорию консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после этого его никто не видел.

Через несколько недель, в Эр-Рияде признались в том, что Хашогги погиб в саудовском консульстве: обвинения в убийстве и причастности к нему были выдвинуты против 15 подданных Саудовской Аравии, которые в день смерти журналиста прилетели в Стамбул. Сенат США и правительства ряда стран Евросоюза считают наследного принца Мухаммеда бин Салмана причастным к организации убийства.