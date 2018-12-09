Саудовская Аравия не будет выдавать подозреваемых в убийстве Хашогги

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд хочет дойти до истины в деле об убийстве журналиста в здании саудовского консульства в Стамбуле. Поэтому власти Саудовской Аравии не намерены выдавать Турции обвиняемых в убийстве Джамаля Хашогги в Стамбуле, несмотря на запросы со стороны Анкары.

Турецкие правоохранители 5 декабря выдали ордер на арест одного из бывших руководителей Службы разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, а также бывшего советника наследного принца Саудовской Аравии. Оба подозреваются в причастности к убийству Хашогги. Ранее, в конце ноября, суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 подданных королевства, которые обвиняются в причастности к убийству Хашшоги.