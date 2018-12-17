"Агора" и ряд российских операторов связи пожаловались министрам ЕС

Российские власти не только не исполняют решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятое по делу "Роман Захаров против России", но и, напротив, предприняли ряд шагов, направленных на серьезное ограничение права на уважение частной жизни и тайну переписки. Таким образом, в России распространена система постоянного прямого контроля телефонных переговоров на все интернет-коммуникации. Об этом говорится в меморандуме, направленном в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) международной правозащитной группой "Агора", компанией Telegram Messenger LLP и Объединением альтернативных операторов связи.

Руководитель бюро Фонда защиты гласности в Санкт-Петербурге Роман Захаров ещё три года назад выражал тревогу в связи с требованием российского закона к операторам связи – устанавливать оборудование для ведения оперативно-разыскных мероприятий на сетях электросвязи (так называемая СОРМ-2). За прошедшее с тех пор время российские власти не пересмотрели систему практически бесконтрольного допуска спецслужб к переговорам граждан, заявляют авторы меморандума, направленного в Комитет министров Совета Европы.

Европейский суд по правам человека в 2016 году признал, что российское законодательство неспособно защитить граждан от несанкционированного прослушивания.