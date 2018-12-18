Британский парламент отказался обсуждать вотум недоверия Мэй

Парламент Великобритании не будет обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в канцелярии премьера.

По их словам, депутаты посчитали "трюком" и напрасной тратой времени попытку лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина вынести этот вопрос на голосование.

Накануне Корбин назвал "неприемлемым" решение британского премьера перенести на конец января парламентское голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Брекзита, которое должно было состояться 11 декабря. По его мнению, вынесение вотума недоверия премьеру является "единственным способом", чтобы гарантировать голосование по Брекзиту на этой неделе.

На минувшей неделе кабинет Мэй был вынужден перенести голосование по проекту соглашения о выходе Великобритании из ЕС из-за угрозы, что Палата общин его отвергнет. После того как Мэй заручилась доверием большинства депутатов от Консервативной партии, она отправилась в Брюссель в попытке убедить лидеров ЕС пересмотреть ряд положений договора, вызывающих в Британии наибольшую критику.

Сама Тереза Мэй заявила, что по-прежнему считает договор с ЕС "хорошей сделкой" и надеется на то, что британский парламент его одобрит. При этом, однако, премьер подтвердила, что её кабинет готовится и к возможному "жёсткому Брекзиту", то есть выходу Великобритании из ЕС без формального соглашения о его условиях.

Проект документа предусматривает, что Великобритания выйдет из ЕС, однако сохранит с ним тесные связи, причем по ряду вопросов Лондону и после выхода из Евросоюза придется следовать его нормам и решениям. Критики документа утверждают, что по условиям соглашения Великобритания окажется в положении "вассального" государства.

Новое голосование в британском парламенте по вопросу соглашения о Брекзите должно состояться 14 января.