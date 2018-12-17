Джереми Корбин выступил за вотум недоверия Терезе Мэй

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал "неприемлемым" решение британского премьера перенести на конец января парламентское голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться 11 декабря. По его мнению, вынесение вотума недоверия премьеру является "единственным способом", чтобы провести голосование по сделке о Brexit на этой неделе.

По словам Корбина депутаты не доверяет премьеру из-за того, что она не позволила Палате общин немедленно провести голосование по соглашению о выходе из Евросоюза. Джереми Корбин зачитал в присутствии Мэй письменное требование о необходимости инициирования процедуры вынесения ей вотума недоверия.

Тереза Мэй после слов Корбина демонстративно покинула зал заседаний в парламенте.