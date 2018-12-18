Белый дом: Трамп не обещал высылать Гюлена в Турцию

Президент США Дональд Трамп не обещал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выдать мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сказал агентству Reuters анонимный представитель Белого дома. Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что лидеры двух стран договорились о выдаче Гюллена время саммита G20 в Аргентине .

Заявления о том, что Дональд Трамп пообещал приложить усилия для того, чтобы Гюлена депортировали из США не соответствуют действительности, рассказал Reuters высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Фетхуллах Гюлен с 1999 года проживает в США, до 2013 года он тесно сотрудничал с Реджепом Эрдоганом, создавая исламское общественные движение, однако позднее рассорился с руководством страны.

Анкара обвинила его организации попытки военного переворота в 2016 году и неоднократно требовала от США экстрадиции проповедника.

За последние два года в Турции за подозрения в принадлежности к организации Гюлена "Хизмет" арестованы тысячи человек, в том числе политики, судьи, военные и другие общественные деятели.