Польский центр наградил Елену Фанайлову медалью "Человек диалога"

Автор и ведущая программ "Свобода в Клубах" на Радио Свобода Елена Фанайлова удостоена премии "Человек диалога" Польского культурного центра в Москве.

Премия вручается за достижения в сфере польско-российского диалога. Фанайлова получила награду за ряд программ "Свобода в клубах", посвященных польской культуре.

В этом году награду "Человек диалога" приурочили к 30-летию открытия в Москве культурного центра при посольстве Польши. В числе других награждённых за вклад в развитие развитие российско-польских отношений медали получили польский режиссёр Кшиштоф Занусси, российский режиссёр Иван Вырыпаев, руководитель польской программы общества "Мемориал" Александр Гурьянов.

Польский культурный центр при посольстве Польши в Москве работает с 1988 года. Он занимается просветительством в области польской культуры в России.

Елена Фанайлова начала сотрудничество с Радио Свобода в 1995 году. Автор цикла программ "Далеко от Москвы: культура, города и люди бывшей советской империи", "Беслан: город ангелов". С 2002 года ведет программу "Свобода в клубах". Поэт и критик Елеена Фанайлова - автор пяти сборников стихов, лауреат премий Андрея Белого (1999), "Московский счет" (2003), журнала "Знамя" (2008).