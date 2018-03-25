Ханна и Ксения. Эфир в 18.05

Ксения Старосельская как медиум главной польской литературы ХХ века для русского читателя. Польская "литература факта" и движение моральной ответственности в польском искусства после распада советского блока. История польского Холокоста и фигура Марека Эйдельмана, руководителя восстания в Варшавском гетто, крупнейшего польского кардиохирурга. Книга Ханны Кралль "Опередить господа Бога" на основе интервью с Эйдельманом, перевод Ксении Старосельской. Холокост как антропологический вызов человечеству и его уроки сегодня. Ханна Кралль и "Декалог" Кшиштофа Кесьлевского: работа над сценариями. "Аполлония" Кшиштофа Варликовского в театре и драматургия Ханны Кралль. Польская послевоенная литература как "выбор между большим и меньшим злом". Как может сказаться правый политический поворот в Польше на судьбе современной литературы?

"Портрет с пулей в челюсти", книга "метафизических репортажей" Ханны Кралль о выживших в Холокосте, вышла в издательстве Corpus и цитировалась на вечере памяти Ксении Старосельской.

Дариуш Клеховский, директор Польского культурного центра в Москве; Анастасия Векшина, сотрудник ПКЦ, ученица Ксении Старосельской; Олег Дорман, режиссер документального кино; Александр Ливергант, главный редактор журнала "Иностранная литература". В записи переводчик Полина Юстова-Козеренко и киновед Денис Вирен.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова