"Оккупационные эссе". Эфир в 18.05

“Легенды современности” нобелевского лауреата Чеслава Милоша вышли по-русски. Это собрание эссе и переписка с Ежи Анджеевским из оккупированной Варшавы, где обсуждаются стратегии людей культуры во время исторической катастрофы. Интеллектуал и война, писатель и власть, религиозный мыслитель и тоталитаризм. Идея Центральной Европы как главный интеллектуальный конструкт Милоша от “Долины Иссы” до Нобелевской лекции. Россия и русская культура как главный оппонент Милоша и стилеобразующая модель его творчества. Как писательская и человеческая стратегия Милоша может помочь русскому и украинскому интеллектуалу во время военного конфликта? Биография Милоша: опыт изгнанника и образ письма о зле.

Дариуш Клеховский, директор Польского культурного центра; Анна Наринская, литературный критик; Анатолий Ройтман (Новосибирск) и Никита Кузнецов (Краков), переводчики Чеслава Милоша; Лев Оборин, поэт и переводчик; Дмитро Билый, историк и культуролог (Донецк-Львов).

Видеотрансляция в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова