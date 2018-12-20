Евгений Пригожин и его компании известны как крупные государственные подрядчики на закупках продуктов питания, из-за чего в СМИ его называют "поваром Путина". Его связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей" и финансированием "частной военной компании Вагнера".

В России деятельность ЧВК не регулируется государством и может попадать под статьи Уголовного кодекса о наёмничестве. Имя Евгения Пригожина включено в санкционный список США, ему заочно предъявлены обвинения во вмешательстве в американские выборы.