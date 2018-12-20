Владимир Путин прокомментировал работу так называемой "частной военной компании Вагнера" и бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют владельцем ЧВК.
По словам президента, частная военная компания может работать в любых странах, если её сотрудники не нарушают российские законы. “Если они не нарушают российского закона, они могут продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты”, – заявил Путин на итоговой пресс-конференции. Текстовую трансляцию с мероприятия ведёт Радио Свобода.
- По словам Путина, оценить возможные нарушения ЧВК должна Генеральная прокуратура. В ведомстве заявили, что готовы это сделать после официального запроса, цитирует пресс-секретаря Генпрокуратуры Интерфакс.
- Президент также прокомментировал прозвище ресторатора Евгения Пригожин, которого СМИ называют "поваром Путина". "Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны, у них военные звания. Других поваров у меня нет. Надо, чтобы это было ясно, понятно и чтобы мы к этому не возвращались", – заявил политик. Возможные связи Пригожина с "ЧВК Вагнера" Путин не прокомментировал.
- "Частная военная компания Вагнера" – российская негосударственная структура, принимающая участие в боевых действиях, охране объектов и обучении военных на востоке Украины, в Сирии, ЦАР, Судане и других странах. Расследования о деятельности ЧВК публикует в основном независимая российская пресса.
- В ноябре Русская служба Би-би-си нашла документальную связь "ЧВК Вагнера" с компаниями Евгения Пригожина. Структуры петербургского бизнесмена строили часовню памяти погибших российских добровольцев неподалёку от полигона, который использует компания для подготовки наёмников. Ещё одна связанная с Пригожиным компания закупала медикаменты, когда бойцы "ЧВК Вагнера" участвовали в боях за город Дебальцево Донецкой области.
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Евгений Пригожин и его компании известны как крупные государственные подрядчики на закупках продуктов питания, из-за чего в СМИ его называют "поваром Путина". Его связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей" и финансированием "частной военной компании Вагнера".
В России деятельность ЧВК не регулируется государством и может попадать под статьи Уголовного кодекса о наёмничестве. Имя Евгения Пригожина включено в санкционный список США, ему заочно предъявлены обвинения во вмешательстве в американские выборы.
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