В Индонезии число погибших от цунами приблизилось к 400

Жертвами цунами в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра, стали более 370 человек, ранены около полутора тысяч, 120 человек пропали без вести. Об этом сообщило Агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии.



Сотни зданий были разрушены вечером в минувшее воскресенье волной, которая накрыла часть южного берега Суматры и западный участок территории Явы. Наибольшие разрушения – на побережье провинций Лампунг и Бантен, где находятся популярные туристические объекты.



Специалисты считают, что цунами было вызвано аномально высоким приливом в сочетании с подводным оползнем, возникшим при извержении вулкана Анак-Кракатау. По данным Международного информационного центра по цунами, извержения, вызывающие сильную волну, достаточно редки, и власти обычно не успевают предупредить население.



26 декабря 2004 года в результате землетрясения и цунами у западного побережья Суматры погибли 220 тысяч человек, в том числе 168 тысяч – в Индонезии.