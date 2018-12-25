Дума Екатеринбурга отменила двукратное повышение зарплаты мэру

Дума Екатеринбурга отменила своё же решение о повышении зарплаты главе города Александру Высокинскому , а также местным чиновникам и депутатам после критики от руководства "Единой России". За отмену решений, принятых две недели назад, во вторник проголосовали большинство депутатов городской думы.

11 декабря депутаты законодательного собрания Екатеринбурга поддержали увеличение зарплаты мэру города Александру Высокинскому с 150 до 300 тысяч рублей в месяц. В два раза были увеличены зарплаты другим высокопоставленным сотрудникам администрации города. Это объяснили необходимостью сохранять на муниципальной службе талантливые кадры.

Позже секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал екатеринбургскую городскую думу отменить неоправданное повышение зарплат мэру и депутатскому корпусу. Такое решение в городе, где средняя зарплата чуть больше 50 тысяч рублей – аморально и отражается на имидже власти, заявил Турчак. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также потребовал пересмотреть решение с учетом позиции руководства страны.

Высокинский стал мэром Екатеринбурга в сентябре 2018 года. На этом посту он сменил оппозиционера Евгения Ройзмана, ушедшего в отставку в знак протеста против отмены прямых выборов мэра в пользу его назначения городской думой. В 2017 году будучи мэром, Ройзман заработал два с половиной миллиона рублей.