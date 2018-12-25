СМИ: Трамп может уволить министра финансов США из-за обвала на рынках

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки министра финансов Стивена Мнучина. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg. Утверждается, что глава Белого дома примет решение, основываясь на ситуации на американском фондовом рынке. В частности, пребывание Мнучина в правительстве зависит от того, как будут снижаться основные индексы.

В понедельник на мировых рынках обвалились американские индексы (DowJones потерял 2,9 процента, S&P 500 упал на 2,7 процента), во вторник значительное снижение показали нефтяные котировки. По утверждениям ряда аналитиков, декабрь 2018 года – один из худших периодов для американского рынка акций с 1931 года.

Ситуацию на бирже связывают с решениями Федеральной резервной системы США. В середине декабря ведомство в четвертый раз за год повысило ставки. Кроме прочего, неопределённость, царящая на биржах, обусловлена так называемым "шатдауном" в правительстве Соединённых Штатов.

Дональд Трамп не смог найти компромисс с конгрессменами-демократами по вопросам бюджета, из-за чего правительственные учреждения прекратили свою работу из-за отсутствия финансирования.

В декабре ушли в отставку министр обороны США Джеймс Мэттис и специальный представитель по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк. Также сообщалась неподтверждённая информация о том, что Трамп изучает возможность уволить главу Федеральной резервной системы страны Джерома Пауэлла.