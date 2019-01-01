"Умеренность и здравый смысл". Как пережить новогодние праздники

Новогодние праздники в России, и не только – это традиционные многодневные застолья, последствия которых могут ощущаться и после новогодних каникул. В это время из-за переизбытка еды и алкоголя медики фиксируют всплеск сердечно-сосудистых заболеваний и отравлений. Могут обостриться гастрит, холецистит, панкреатит и язвенная болезнь. После Нового года также возрастает число обращений в больницы с различными травмами – переломами, ушибами, вывихами, а также ожогами от фейерверков, петард и бенгальских огней. В перечне новогодних травм – переохлаждение и обморожение, которые происходят в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Специалисты компании Delloitte подсчитали, что россияне планируют потратить на празднование Нового года и Рождества в среднем 16,9 тысяч рублей. Это на 700 рублей меньше, чем в прошлом году. Россияне становятся все более рациональными и на фоне замедленного экономического роста бережливо подходят к новогодним покупкам, избегая лишних трат. Тем не менее, почти половина этих денег будет потрачена на еду и напитки – обильное новогоднее застолье считается одним из символом того, что праздник удался.

Радио Свобода поговорило с экспертами – как прожить новогодние каникулы, не набрав лишних килограммов и не навредив здоровью. Ну или хотя бы попытаться. Доктор медицинских наук, врач диетолог Михаил Гинзбург отмечает, что в новогодние праздники даже самый дисциплинированный и воздержанный человек съедает больше, чем обычно:

За новогодний праздник человеку удается уговорить 2-2,5 суточных нормы калорий

– Человек – существо весьма прожорливое. Есть исследования, что за новогодние посиделки, с шести вечера 31 декабря до шести часов утра 1 января ему удается "уговорить" 2-2,5 суточных нормы калорий. Если в день человек съедает 2,5-3 тысячи калорий, то за новогодний праздник ему удается съесть около 5 тысяч калорий. Это с учетом алкоголя, жирных салатов, мяса, пельменей и так далее. Мы за новогодние праздники неосторожно переключаем свой биоритм подвижности на потребление пищи. Плюс выходные дни, когда мы, естественно, едим больше, чем в будни, даже если нет никакого Нового года. В такие дни мы едим на 20-25 процентов больше калорий, жира и сахара, чем в обычные дни. Все эти тренды и тенденции складываются, и получается, что за новогодние праздники большинство людей набирает по 1,5-2 килограмма новых жировых отложений, а кто-то и больше.

–​ Ну совсем не есть, наверное, не получится. Но как хотя бы минимизировать ущерб?

На праздник нужно приходить сытым, это самое главное условие

– Нужно помнить, что новогоднее застолье – это не только повод поесть, а это повод встретиться с друзьями, повеселиться, о чем-то поговорить, о чем-то помечтать, потанцевать, подвигаться, погулять. И уж где-то между этим и поесть тоже. Поэтому самое главное для людей, склонных к полноте: на праздник надо приходить сытым. Это самое важно условие. Дома нужно поесть чего-нибудь сытного, самое лучшее – хлеб, нежирную рыбу, нежирное мясо. Как вариант – хлеб и творог, хлеб, овощи и зелень. И мы приходим и как бы уже внутренне не хотим есть. И еще одно правило – никогда не начинать трапезу с алкоголя. Потому что алкоголь однозначно повышает аппетит, который потом чрезвычайно трудно перекрыть обычной пищей.

Третий момент – за праздничным столом всегда присутствуют более жирные и менее жирные продукты. Нужно сделать так, чтобы более жирных было меньше, а менее жирных больше. Проще говоря, вам нужно стараться наедаться менее жирными продуктами, а лакомиться более жирными. Менее жирные продукты – это опять же хлеб, овощи, иногда еще нежирные мясные нарезки. А поверх этого – небольшая ложечка традиционного новогоднего салата. К слову, новогодние салаты – совсем не безобидные продукты. Например, в порции сельди под шубой где-то 350 калорий, то есть 15-20 процентов суточной калорийности. Получается, что пять таких порций на день – и мы закрыли всю суточную калорийность. А мы обычно едим две порции одного салата, две порции другого салата. Если мы участвуем в приготовлении пищи, мы можем взять, например, менее жирный майонез или вместо жирной колбасы положить в салат нежирное мясо. Если вы идете в гости и не надеетесь, что будет что-то нежирное, возьмите с собой. Хлеб, овощи, фрукты, нежирное мясо, грибочки, огурчики, идете в гости – позаботьтесь о себе сами.

Безвредных доз алкоголя не существует. Если пить не тянет, то и не надо

–​ А что насчет алкоголя?

– Есть очень важный момент, чтобы было понятно: безвредных доз алкоголя не существует. Если одно время считалось, что бокал красного вина – это антиоксиданты, но сейчас как-то все приходят к выводу, что те данные были не совсем точными, это как бы такие статистические фокусы. Не существует безвредных, безопасных доз алкоголя, алкоголь всегда токсичен, просто меньшие дозы менее токсичны, большие дозы более токсичны. Если человека пить не тянет, то пить и не надо. Второе, повторю, никогда не надо начинать трапезу с алкоголя. Сначала надо закусить, а уже потом можно и выпить. Третье, всегда выбирать алкоголь, который труднее всасывается в кровь: это красное вино, а из крепких – коньяк или виски. И пить его крайне медленно: пригубил, поставил, пригубил, поставил, только так.

–​ Как вернуться в форму после новогодних праздников?

Практика показывает, что большинству эти разгрузочные дни не удаются

– Для начала – все таки стараться не набирать лишнего. Чем больше ты в Новый год двигаешься, гуляешь, танцуешь, тем лучше. Полезна любая двигательная активность. Даже за новогодним столом сидим, едим, встали, поплясали, возвращаемся, и первая мысль – "что, опять есть?" То есть мы переключили метаболизм, переключили биоритм, и в момент движения у нас стимулируются системы расхода запасов, а во время еды, наоборот, стимулируются системы накопления запасов. После праздника я не советую устраивать какие-то разгрузочные сессии. Многие говорят: я сейчас поем, а потом сделаю два или три разгрузочных дня. И получается, что он себе как бы пообещал эти разгрузочные дни, и теперь может есть что угодно, потому что он все потом исправит. Практика показывает, что большинству никакие разгрузочные дни не удаются, это срывы, опять еда и так далее.

Возвращение бывает более долгое – недели две-три, и строится оно на таких принципах. Первое – побольше двигаться, больше ходить, так называемая оздоровительная ходьба по полчаса, по 40 минут в день. Есть норма – 10 тысяч шагов в день, сейчас у всех на гаджетах стоят эти штуки, всегда можно померить, посчитать, сколько ты шагов в день сделал. Второе правило – это стараться есть менее жирную и менее сладкую пищу, потому что в этом случае еда лучше контролируется, она оказывается достаточно сытной и при этом менее калорийной, и мы немножко жирок расходуем. И, естественно, все эти фитнес-залы, тренировки. Единственное, я противник каких-то сверхинтенсивных тренировок, мне больше нравятся тренировки средней интенсивности, но, может быть, более длительные. Дальше весна, хочется обновиться и так далее, и для похудения появляются дополнительные мотивы, – полагает доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

Врач-эндокринолог, автор нескольких книг о сахарном диабете Ольга Демичева напоминает, что заботиться о своем здоровье нужно постоянно, а не только после новогодних излишеств:

Разумность, умеренность, здравый смысл, и тогда праздники не будут испорчены

– Прежде всего праздники – это дни, когда надо получать максимальную радость от жизни, максимальное удовольствие от возможности побыть с семьей, погулять на свежем воздухе, побаловать себя чем-то вкусным, что не входит в каждодневное меню. И при этом, конечно во всем должна быть разумность, умеренность, здравый смысл, и тогда праздники не будут испорчены. Говорить о том, что злоупотребление алкоголем и переедание вредят здоровью – это банальности, которые знает каждый здравомыслящий человек.

Можно постараться вырваться за город, не стремиться в места большого скопления народа, особенно если речь идет о детях. Сейчас начнутся детские елки, и конечно, вырастет вероятность заразиться какими-то респираторными заболеваниями. Лучше уехать куда-то на природу, за город, если есть возможность, на дачу, или просто сеть на электричку, погулять в зимнем лесу, побегать на лыжах, сходить на каток, когда там не так много народу. Провести эти каникулы активно, так, чтобы они запомнились, чтобы они были веселыми, радостными, чтобы близкие были рядом. Хорошенько выспаться, наконец. И я думаю, что здравый смысл и жизнелюбие будут лучшим компасом в этом плане, – говорит врач-эндокринолог Ольга Демичева.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Василий Власов напоминает о том, в новогодних путешествиях вам пригодится аптечка:

Люди забывают взять с собой необходимые лекарства и перевязочные материалы, и это становится источником неприятностей

– Зимой обостряется целый ряд хронических заболеваний. В этом смысле на первом месте, конечно, у серьезно относящихся к своему здоровью людей должна быть всегда с собой аптечка. К сожалению, люди относятся к этому не всегда серьезное, выезжают куда-нибудь на несколько дней и забывают взять с собой необходимые лекарства и перевязочные материалы на случай травмы, и это становится источником неприятностей. Аптечка обязательно должна содержать те лекарства, которые человек принимает. Она обязательно должна содержать перевязочный материал, хотя бы одну упаковку бинта, и те лекарства, которые в поездках оказываются сплошь и рядом необходимыми. Например, есть такое явление – диарея путешественников. Это понос, связанный не столько с инфекцией, сколько с изменением характера пищи. Чтобы ее побороть, антибиотики не нужны – но каждому с собой необходимо иметь хотя бы несколько порошков или таблеток препарата "имодиум". Это очень комфортный препарат, он продается без рецепта, абсолютно безопасен в маленьких дозах.

–​ Какова должна быть праздничная диета и дозы алкогольных напитков?

Большинство взрослых людей свою норму знают, но время от времени перепивают

– Как гласит великая русская мудрость, норму-то мы знаем, только разве ее выпьешь? Большинство взрослых людей знают пределы своих возможностей по перенесению алкоголя. Но благодаря тому, что алкоголь может не только улучшать настроение, но и ослаблять контроль, все пьющие люди время от времени перепивают. Это, пожалуй, самое неприятное, что связано с алкоголем. Все нормальные люди когда-нибудь с этим сталкивались. Это отравление просто нужно пережить, и все закончится хорошо. Конечно, это неприятно, но из этого не следует делать трагедии. Ведь это является продолжением наших человеческих слабостей.

Обычно, когда говорят о праздничной диете, называют объемы, миллилитры, пересчитывают граммы спирта, но в нормальной жизни нормальных людей, находящихся в общении, эти все пересчеты и советы, чем закусывать, имеют весьма ограниченный смысл. Я почти настаиваю на том, что нужно относиться к этому именно как к празднику, в котором мы можем немножко потерять контроль над собой. Но пытаться жестко себя контролировать, высчитывать миллилитры и подбирать закуски, для того чтобы дольше не опьянеть, кажется мне глупым, – полагает доктор медицинских наук Василий Власов.

Компания Delloitte подсчитала, что россияне планируют потратить на празднование Нового года и Рождества в среднем 16,9 тысячи рублей. Эти данные в конце 2018 года опубликовали "Ведомости". Большая часть этих денег (47 процентов) уйдет на еду и напитки, еще 42 процента потратят на подарки, остальное уйдет на развлечения.

Партнер Deloitte Владимир Бирюков отметил, что уже шестой год подряд средний новогодний бюджет россиян остается в пределах от 16 до 17 тысяч рублей. Граждане страны, по его словам, становятся все более рациональными и на фоне замедленного экономического роста бережливо подходят к новогодним покупкам, избегая лишних трат.

Планируемые расходы на Новый год окажутся на 700 рублей меньше, чем годом ранее, в связи с тем, что 30 процентов граждан страны опасаются снижения своей покупательной способности в 2019 году.

По оценке Deloitte, больше всего люди хотели получить в подарок деньги, путешествия, смартфоны, парфюмерию. Однако сами планировали дарить близким главным образом шоколад и косметику. При этом 80 процентов женщин и 74 процента мужчин собираются сделать подарки сами себе в виде смартфонов, косметики и парфюмерии.

В конце ноября 2018 года было подсчитано, что салаты оливье и селедка под шубой обойдутся россиянам в 325,3 и 153,1 рубля соответственно. При этом селедка практически не подорожала с прошлого года, а расходы на оливье выросли на четыре процента.