Лукашенко и Путин встречаются в Кремле. Речь о будущем интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встречается в Москве с Владимиром Путиным.

Несмотря на множество разногласий, которые обострились в последние месяцы, президент России перед началом встречи сказал, что "у нас отношения развиваются весьма успешно". Он признал, что есть и проблемы: "Если договоримся, то будет совсем хорошо". Лукашенко, в свою очередь, призвал "не тащить имеющиеся проблемы в новый год".​

Нефтегазовый маневр

Встрече лидером двух стран предшествовали беспрецедентно резкие заявления с обеих сторон - Лукашенко фактически обвинял Россию в стремлении подчинить Белоруссию, вплоть до аннексии, а российские представители утверждали, что Минск хочет сохранить незаслуженные торговые преференции. Ряд близких к Коемлю СМИ и телеграм-каналов при этом обвиняли Лукашенко и власти Белоруссии в стремлении разорвать союзные отношения с Россией и в политике "белорусизации".

Наиболее острая проблема в отношениях двух стран сейчас - последствия так называемого налогового маневра в российской нефтегазовой сфере для Белоруссии. Лукашенко прямо заявил, что хотел бы получить объяснений, почему переговоры о компенсациях Минску из-за маневра были прекращены.

Суть маневра - в постепенном обнулении экспортной пошлины на нефть при повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Соответственно, как ожидается, Белоруссия будет нести потери из-за повышения цен на нефть, которую она закупает в России для своих НПЗ. Потери белорусского бюджета на 2019 год оцениваются в 300 миллионов долларов. Кроме того, Лукашенко считает высокой стоимость российского газа, поставляемого Белоруссии.

"В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ… решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны. И наша часть делегации завтра на переговорах, и российская должны будут ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году", - заявил накануне Лукашенко.

Министр финансов России Антон Силуанов во вторник резко отреагировал на его слова: "Мы говорим, что вы наш сосед, наш союзник, но в последнее время доверие потеряно. Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары - сигареты, наши рынки заполняют", - приводит его слова, адресованные Минску, ТАСС.

"Вступайте в состав России"

Лукашенко в последние месяцы выступил с рядом резких заявлений, прямо или косвенно посвященных опасениям по поводу будущего независимости страны.

Ещё в июне он говорил, что, если Белоруссия допустить провал в экономике, она может "оказаться в составе другого государства".

В октябре Лукашенко заявил, что власти готовы раздать каждому взрослому белорусу оружие на случай войны: "Автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним — не дай Бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми. Ну, детей давайте выведем. Старики и даже женщины, и так далее: 7 миллионов человек — 7 миллионов получит оружие, чтобы они могли защищаться",

В ноябре на встрече с американскими экспертами президент Белоруссии говорил, что о "сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента". "Без Америки мы здесь, к сожалению, не решим ни один вопрос, в том числе украинский конфликт" - говорил белорусский лидер.

6 декабря в Петербурге Лукашенко публично поспорил с Путиным о ценах на газ.

Наконец, 14 декабря, говоря на пресс-конференции о российско-белорусских отношениях, Лукашенко высказал мнение, что Москва хочет включить Белоруссию в состав России под предлогом "глубокой интеграции". "Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России". А 16 декабря, как утверждается, на совещании призвал "до конца стоять за независимость" (факт такого обсуждения в администрации Лукашенко отрицали).

"Не братское государство"

Накануне отлёта в Москву на совещании в Минске Лукашенко заявил, что больше не будет называть Россию "братским государством":

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами". Дмитрий Песков призвал "не выдёргивать из контекста" это заявление.

По словам пресс-секретаря Кремля, "есть нюансы в подходах, которые предстоит обсудить" на встрече Путина и Лукашенко. Пресс-служба Кремля заявила, что темами переговоров станут "перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве и двусторонние отношения".

Именно упор Москвы на "интеграцию", который в последнее время звучит в ряде официальных заявлений, по всей вероятности, побуждает Лукашенко к резким высказываниям. Наиболее откровенно высказался 13 декабря глава правительства России Дмитрий Медведев, заявив, что Москва готова к дальнейшей интеграции "вплоть до создания единого эмиссионного центра, единой таможни, суда и Счетной палаты". Слова российского премьера вызвали резко негативную реакцию большинства белорусских СМИ.

Новогодний обед

В переговорах в Кремле, помимо президентов, участвуют и ключевые фигуры в определении экономической политики. Значительную часть времени лидеры, однако, намерены провести с глазу на глаз - в том числе за "новогодним обедом", на который Путин пригласил Лукашенко.