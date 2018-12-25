Юлия Савиновских, у которой отобрали приемных детей, покинула Россию

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой после операции по удалению груди органы опеки отобрали двух приемных сыновей, покинула Россию. Об этом она сообщила изданию "Такие дела".

Савиновских получила убежище в Испании. Многодетная мать решила уехать из страны после того, как получила угрозы того, что у неё могут отобрать родных детей.

​У Юлии Савиновских забрали детей в конце августа 2017 года. Это произошло после того, как она из-за проблем со здоровьем сделала операцию по удалению груди. Перед операцией Савиновских в качестве психологической подготовки вела блог от имени выдуманного трансгендера, который готовится сменить пол. Изъятие детей у жительницы Екатеринбурга в областном министерстве социальной политики объяснили некими "противоречиями" между интересами детей и опекуна. В чем именно они состоят, ни суд первой инстанции, ни опека, ни министерство не уточняли.

Савиновских объявляла голодовку в знак протеста против изъятия двух ее приемных детей.