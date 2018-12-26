В центре для мигрантов в США умер второй за месяц ребёнок из Гватемалы

В центре содержания нелегальных мигрантов в Соединённых Штатах умер восьмилетний ребёнок из Гватемалы. Он был задержан вместе с отцом при попытке пересечь границу.

У мальчика диагностировали простуду, его обследовали в одной из больниц штата Нью-Мексико. Ребёнок умер вечером того же дня. Точные причины смерти пока не установлены. Правительство Гватемалы призвало США провести основательное расследование и обеспечить судебное разбирательство.

Это второй за месяц случай смерти несовершеннолетнего мигранта из Гватемалы на территории Соединённых Штатов. В декабре умерла задержанная сотрудниками Таможенной и пограничной службы семилетняя девочка. Власти США не признают ответственности за этот инцидент.

9 ноября президент США подписал указ об иммиграционной политике. Он отказал нелегальным иммигрантам в праве на получение статуса беженца. Желающие подать прошение об убежище в США должны пересечь американскую границу через официальный пропускной пункт, говорилось в указе.