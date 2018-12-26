Глава МИД Германии выступил против размещения новых ракет в Европе

Министр иностранных дел Германии выступил против размещения ракет средней дальности с ядерными боеголовками на территории Европы. По словам Хайко Мааса, Европа не должна превратиться в арену дебатов о наращивании вооружений в случае, если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратит своё действие.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в нарушении соглашения. Договор, подписанный в 1987 году, запрещает развертывание крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.

Москва отвергает обвинения в нарушении документа. Российские власти назвали "шантажом" решение США и пригрозили "ответными мерами военно-технического характера". В частности, в российском командовании заявили, что после отмены договора РСМД потенциальными целями России станут страны, где размещены американские ракеты.

В начале ноября президент Франции заявил о необходимости создания единой европейской армии, не зависящей от Соединённых Штатов. По словам Эммануэля Макрона, необходимость в такой армии выросла после заявлении президента США Дональда Трампа о планах выйти из договора РСМД.