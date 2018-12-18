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"Такого ни у кого нет!" Путин и Шойгу хвастаются вооружениями

Путин вручает государственные награды на расширенном заседании Министерства обороны 18 декабря 2018

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Президент и министр обороны РФ обвинили США в гонке вооружений. Россия - невинная жертва? Обсуждают военные эксперты: Вадим Лукашевич, Александр Гольц и Юрий Федоров. Ведущая Елена Рыковцева.

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