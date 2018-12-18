"Такого ни у кого нет!" Путин и Шойгу хвастаются вооружениями

Президент и министр обороны РФ обвинили США в гонке вооружений. Россия - невинная жертва? Обсуждают военные эксперты: Вадим Лукашевич, Александр Гольц и Юрий Федоров. Ведущая Елена Рыковцева.
Опрос прохожих в Москве
Президент и министр обороны РФ обвинили США в гонке вооружений. Россия - невинная жертва? Обсуждают военные эксперты: Вадим Лукашевич, Александр Гольц и Юрий Федоров. Ведущая Елена Рыковцева.
Опрос прохожих в Москве
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