На бирже в Нью-Йорке - рекордный рост Dow Jones после падения

На бирже в Нью-Йорке в среду зафиксирован самый высокий рост индекса Dow Jones в абсолютных цифрах за один день за всю историю. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1086 пунктов - почти на 5 процентов. Подобный рост зафиксировали и индексы Nasdaq и S&P 500. В четверг резко выросли котировки и на Токийской бирже.

Резкому росту котировок американских акций после Рождества предшествовало их существенное падение в последний месяц, которое перед рождественскими праздниками ускорилось. Так, за 24 декабря Dow Jones потерял почти 3 процента.

Даже после вчерашнего скачка индекс Dow Jones сейчас почти на 3 тысячи пунктов ниже, чем в начале декабря. Падение котировок большинство экспертов связывает с опасениями замедления темпов роста американской и глобальной экономики. Роль в этом могли сыграть так называемые "торговые войны", в том числе с Китаем, ​а также политическая нестабильность. Последние колебания индексов сопровождались и полемикой президента Дональда Трампа с руководством Федеральной резервной системы - Трамп возражает против повышения ставки рефинансирования.