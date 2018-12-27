В Петербурге участника "Бессрочного протеста" увезла из дома полиция

В Санкт-Петербурге участника "Бессрочного протеста" Илью Ткаченко увезли из дома сотрудники полиции. Поводом послужил пикет возле станции метро Черная речка. Задержанный активист в нем не участвовал, но находился рядом, и его забирали в полицию вместе с другими протестующими, сообщает "Медиазона" со ссылкой на группу помощи задержанным.

До этого Ткаченко задержали 20 декабря на акции возле здания Федеральной службы безопасности, а в начале месяца его и других активистов "Бессрочного протеста" избили неизвестные, кричавшие "Сидите дома!".

Портал "ОВД-Инфо" сообщает, что в Казани сегодня также задержали участника "Бессрочного протеста". Его зовут Михаил Постников, связи с ним нет.

Стихийное движение "Бессрочный протест" возникло после прошедшей 9 сентября всероссийской акции против повышения пенсионного возраста. Его участники также выступают против конфликта с Украиной, полицейского насилия и ограничения свободы слова.

Полиция регулярно препятствует проведению акций, а участников "Бессрочного протеста" нередко задерживают и судят. Активисты также жалуются ну угрозы и применение насилия со стороны сотрудников Центра по противодействию экстремизму, более известного как Центр "Э".