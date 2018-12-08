Навыки для свободы. Эфир в 18:05

Что должен знать и уметь делать активный гражданин, выходя с протестом на улицу, объясняют блогер, сторонник Бессрочного протеста Александр Гуд, правозащитник, художник Сергей Шаров-Делоне и креативный менеджер Фонда Егора Гайдара Катерина Кильтау.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, в шесть часов вечера.
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