Власть взяла партия особого пути России?

Вышла книга Дмитрия Травина «Особый путь» России: от Достоевского до Кончаловского». Говорим на эту очень актуальную, на мой взгляд, тему, что это за путь России, кто его адепты, находится ли путинская Россия на этой траектории весьма специфического пути.

В студии Радио Свобода о судьбе имперской, советской, путинской России дискутируют Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и доктор философских наук Игорь Чубайс.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 28 декабря в 19:05.