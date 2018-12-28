Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Власть взяла партия особого пути России?

Владимир Путин и патриарх Кирилл во время закладки Главного Храма Вооруженных сил РФ в парке культуры и отдыха «Патриот». 19 сентября 2018 года

Смотреть комментарии

Вышла книга Дмитрия Травина «Особый путь» России: от Достоевского до Кончаловского». Говорим на эту очень актуальную, на мой взгляд, тему, что это за путь России, кто его адепты, находится ли путинская Россия на этой траектории весьма специфического пути.

В студии Радио Свобода о судьбе имперской, советской, путинской России дискутируют Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и доктор философских наук Игорь Чубайс.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 28 декабря в 19:05.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG