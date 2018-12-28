Суд отклонил кассационную жалобу на приговор Никите Белых

Московский городской суд отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному на восемь лет по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает Интерфакс.

Белых задержали в июне 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 600 тысяч евро. По версии следствия, за деньги экс-губернатор обещал внести ряд предприятий в список инвестиционных проектов области.

Прокуратура требовала приговорить Никиту Белых к 10 годам лишения свободы. Бывший губернатор вины не признал и считает дело провокацией спецслужб. Задержание бывшего губернатора курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов, который также занимался делом бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Правозащитный портал "Медиазона" сообщал, что дело Белых построено на трех эпизодах предполагаемого получения взяток. Два из них связаны с предпринимателем Альбертом Ларицким, один – с его партнером Юрием Зудхаймером.

Защита бывшего губернатора настаивала, что свидетели, опрошенные по первым двум эпизодам, могли оговорить обвиняемого по указанию правоохранительных органов. Адвокат Белых в январе заявлял, что Ларицкий решил изменить показания, так как ранее на него оказывалось давление.