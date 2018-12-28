Суд в Петербурге не признал экстремистскими тексты проповедника

В Петербурге суд отказался признать экстремистскими тексты американского христианского проповедника Уильяма Бранхама, с экспертным заключением в защиту которых ранее связал своё увольнение профессор факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Александр Панченко.

Признать тексты Бранхама экстремистскими требовала прокуратура. Она считала, что в книгах содержатся "приемы нейролингвистического программирования и оскорбление священнослужителей" - сообщает "Коммерсантъ". Суд по ходатайству организации "Вечерний свет", которая распространяла тексты Бранхама, назначил экспертизу. Центр Экспертиз СПбГУ подтвердил позицию прокуратуры, а независимые эксперты, мнение которых представили адвокаты из "Команды 29", не нашли в текстах признаков экстремизма. В результате Пушкинский районный суд отказал прокуратуре в требовании.

Ранее экспертизу по этому делу проводил профессор-религиовед, специалист по пятидесятничеству Александр Панченко. Он также не нашел в текстах проповедника признаков экстремизма. В университете, однако, не согласились с его мнением и назначили других экспертов. А спустя некоторое время, в августе нынешнего года, с ним не продлили трудовой договор без объяснения причин. Панченко связал это со своей экспертизой, в университете это отрицают.