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США перед выводом войск из Сирии могут оставить оружие курдам

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США перед выводом своих войск из Сирии могут оставить оружие курдам. Такой план обсуждает командование американской армии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о бронетехнике, минометах и противотанковых ракетных комплексах. При этом собеседники агентства отмечают, что переговоры по поводу передачи оружия находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, но в ближайшие дни идею представят президенту США Дональду Трампу в рамках общего плана по выводу американских войск.

Трамп объявил о выводе своих войск из Сирии 19 декабря. Он мотивировал это решение победой над террористической группировкой "Исламское государство". Командование американской армии не согласилось с президентом, посчитав вывод войск преждевременным и предательским по отношению к курдам. Глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку.

Reuters отмечает, что если США перед выводом войск оставят оружие курдам, это может вызвать недовольство Турции, которая считает их террористами.

Этот снимок сделан на окраине Манбиджа: местный житель с ребёнком и двое курдов из сил безопасности. Март 2018
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