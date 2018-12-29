США перед выводом войск из Сирии могут оставить оружие курдам

США перед выводом своих войск из Сирии могут оставить оружие курдам. Такой план обсуждает командование американской армии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о бронетехнике, минометах и противотанковых ракетных комплексах. При этом собеседники агентства отмечают, что переговоры по поводу передачи оружия находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, но в ближайшие дни идею представят президенту США Дональду Трампу в рамках общего плана по выводу американских войск.

Трамп объявил о выводе своих войск из Сирии 19 декабря. Он мотивировал это решение победой над террористической группировкой "Исламское государство". Командование американской армии не согласилось с президентом, посчитав вывод войск преждевременным и предательским по отношению к курдам. Глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку.

Reuters отмечает, что если США перед выводом войск оставят оружие курдам, это может вызвать недовольство Турции, которая считает их террористами.