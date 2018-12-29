Русская православная церковь создаст экзархат (наместничество) в Западной Европе. Решение об этом было принято в пятницу на Синоде церкви в Москве. Новый европейский экзархат с центром в Париже станет ответом Москвы на действия Константинопольской православной церкви на Украине. Константинополь создал новую украинскую православную церковь и готовится дать ей независимость — что вызывает резкое неприятие в РПЦ.

Новый экзархат будет формировать приходы РПЦ в странах Западной Европы

Его центр будет в Париже, он будет отвечать за приходы в Андорре, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, Лихтенштейне, Люксембурге, Монако, Нидерландах, Франции и Швейцария, — цитирует “Интерфакс” пресс-секретаря патриарха Кирилла (Гундяева) священника Александра Волков.

В ноябре Константинопольский патриархат расформировал экзархат русских приходов в странах Европы

Он был создан в 1931 году для эмигрантов из России. Экзархат управлял примерно 80 приходами в католических и протестантских странах Западной Европы — в них сохраняются службы на церковнославянском языке, большая часть прихожан и духовенства вели свою преемственность от белой эмиграции. В Константинополе решение объяснили желанием “укрепить связь” русских приходов с патриархатом.

РПЦ зовёт константинопольские приходы присоединиться к церкви

Духовенство русского экзархата объявило о созыве общего собрания Правящего епархиального объединения православных русских ассоциаций в Западной Европе, где будет обсуждаться решение о роспуске.

Часть приходов экзархата не согласны с решением о роспуске и обсуждают возможность присоединиться к РПЦ. Двое священников из Флоренции, открыто объявивших о переходе в РПЦ, уже запретили в служении.

После заседания Синода в Москве, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что знает, что многие общины Константинополя в Западной Европе желают присоединиться к РПЦ. Он сказал, что Москва готова к этому.

РПЦ и Константинополь конфликтуют из-за создания новой православной церкви на Украине

15 декабря на соборе в Киеве была создана Православная церковь Украины. Сейчас она церковно подчиняется Константинопольской церкви, но в январе должна получить от неё автокефалию — независимость. При этом большинство приходов на Украине по-прежнему принадлежат Украинской православной церкви Московского патриархата и подчиняются патриарху Кириллу.

Вопрос о создании церкви остаётся крайне политизированным — президент Украины Пётр Порошенко на соборе в Киеве называл создание новой структуры “геополитической катастрофой тысячелетия” для Владимира Путина. В Украинской православной церкви Московского патриархата опасаются, что прихожан и духовенство будут вынуждать переходить в новую церковь.