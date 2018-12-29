Биржевой курс евро впервые с сентября достиг 80 рублей

Биржевой курс евро к рублю на торгах в Москве достиг отметки 80 рублей, следует из данных биржи. Рубль также подешевел по отношению к доллару, и стремился к отметке 70 рублей.

В последний раз так дёшево российская валюта стоила в сентябре. Ещё в середине декабря евро стоил около 75 рублей.

Эксперты прогнозировали проблемы для рубля на фоне снижения цены на нефть c ноября по декабрь. За это время она подешевела с $86 до $53 за баррель марки Brent, опускаясь на торгах ниже 50 долларов.