Руки, ножницы, бумага. Российская художница о волонтерах в Японии

Галина Быстрицкая – известный московский живописец, фотограф, путешественник, автор дизайнерских книг. Быстрицкая предпочитает экстремальные путешествия в экзотические страны, в ее опыте освоение гор Латинской Америки и работа матросом на трёхмачтовой британской барке "Лорд Нельсон" (спецпроект Британского королевского дома по своместной работе профессиональных моряков, волонтёров и людей с ограниченными возможностями). В 2018 году Галина Быстрицкая поучастовала в волонтерском проекте в Японии.

Художница предоставила сайту Радио Свобода фотографии, рисунки и отрывки из своих записей о своем опыте волонтерства на японской студии по ручному производству бумаги и дизайну. Рассказывает Галина Быстрицкая:

Горю желанием поделиться опытом участия в волонтерском проекте SCI.

Эта международная организация предлагает огромный выбор возможностей по всему миру.

Я выбрала:

Япония. Префектура Кумамото. Город Минамата. Google сначала напугал.

Болезнь Минаматы (яп. 水俣病 минамата-бё:) – синдром, вызываемый отравлением органическими соединениями ртути, преимущественно метилртутью. Была впервые обнаружена в Японии, в префектуре Кумамото в городе Минамата в 1956 году. Симптомы включают нарушение моторики, парестезию конечностей, ухудшение внятности речи, ослабление зрения и слуха, а в тяжёлых случаях – паралич и нарушение сознания, смерть.

Двадцать лет борьбы – и люди заставили правительство и руководство фабрик изменить отношение к пострадавшим, остановить экологическую катастрофу. Сегодня содержание ртути в воде отвечает стандартам безопасности, но японцы, слыша имя "Минамата", продолжают чувствовать, что местность заражена, и проблема дискриминации жителей остается.

Cейчас все, то есть правительство, руководство фабрик и население сосредоточены на защите окружающей среды, особенно водных источников. Натуральным продукты, нетоксичные средства. Земледелие без пестицидов, раздельная сортировка мусора для дальнейшей переработки, работа с гражданским осознанием личной ответственности. Организация процесса выглядит четко, все работает эффективно. Результаты впечатляют. Посещение музея Minamata Disease заставило задуматься, возможен ли контроль загрязнения окружающей среды на родине... Нахлынуло много нерадостных мыслей.

Волонтерским проектом в Минамата руководит семейная пара: уникальный мастер по рукодельной бумаге Junpei Kanazashi и его жена Hiroko. Это не просто добрые, душевные, щедрые люди с прекрасным чувством юмора. Это мастера наивысшего уровня, сохраняющие старинные традиционные методики изготовления бумаги, тканей, костюмов и множества предметов, декорирующих японский быт и интерьер. Они приехали сюда как волонтеры, из города в деревню, помогать пострадавшим от катастрофы. И остались на всю жизнь, для творчества и помощи.

Их мастер-классы драгоценны. Их жизненный настрой – не менее важный урок. Организация времени, работа, общение, встречи с людьми из города и деревни. Волонтерская группа. Местные школы и университеты. Больницы. Международная художественная жизнь. Исследование методов изготовления бумаги по всему миру.

Я спросила Джинпея: почему вы должны устраивать лагерь каждый год, что это дает? Он ответил, что тоже был молодым человеком из города, приехал волонтером, и решил остаться здесь. Они с женой хотят, чтобы больше горожан смогли почувствовать и оценить пользу простой жизни.

Мастерская со станками, прессами, корзинами и тазами, бумажной массой, каркасами, фактурными сетками, тёмные стропила потолка над головой, как в храме. Хироко готовит ланч. После полудня руки болят, спина отваливается: пилили бамбук, вырубали внутренние перегородки, вынимали уголь из печей, закладывали новую партию. Но забываешь об усталости, склоняясь над кюветой, видя, как рождается новый бумажный лист, следя за четкими движениями рук Джинпея или Хироко.

Фотогалерея: Руки, ножницы, бумага

Работать весело. Усталость не мешает. Каждый день провожаешь с сожалением: шагая по горному серпантину меж апельсиновых садов, спускаясь на велосипеде к заливу на закате, залезая в спальник на плоском матрасике на полу по местному обычаю.

Навещали в городе жертв отравления в специальной клинике. Это были дети, что пострадали в утробах матерей, которые ели рыбу, пойманную в поражённой воде пятьдесят с лишним лет назад. Нарушение речи, судороги, инвалидные кресла. Но они окружены заботой в отличных условиях.

Двадцать лет борьбы, чтобы остановить вредное производство, доказать причину гибели и болезней людей. Демонстрации, митинги протеста, обращения к правительству. Объединившись, добились победы. Рисовала и дарила им их портреты. Внимание важно и дорого. Расстались счастливыми.

Поселиться в настоящем японском традиционном сельском доме на две недели, вставать утром под мелодию Green Sleeves. В каждой префектуре по всей Японии на завтрак, обед и ужин звучат разные мелодии. Идти по горной дороге среди апельсиновых садов на работу, мимо собаки, переставшей на нас лаять через пару дней. Бросив рюкзаки у обочины дороги, зайти в бамбуковый голубой лес. Выбрав инструмент, топор или пилу, включиться в работу. Или сразу к печам, вынимать готовый уголь. Хироко каждый день что-то новое и вкусное готовит: японский карри, рис с красной фасолью, мисо-суп. А после ланча новый урок в мастерской: бумага, крашение, фонарики, и в пять к чаю Джинпей привезёт выпечку в коробочке, ещё тёплую, из магазина.

По дороге вниз к дому в вечернем освещении. Залив в дымке. Острова голубые друг за другом на горизонте. Каждый вечер кто-то из нас по очереди готовит ужин, что-нибудь супервкусное, специальное. Мексика, Гонконг, Бельгия, Россия, Япония. Сдвинуты в сторону коротконогие столы, на электрическом ковре плечом друг к другу валяться с книгой, телефоном, рисованием. И падать в сон, полный ярких красок, в любимом спальнике. Как в детстве.

Каждый день разный. Перед фестивалем, традиционным праздником, три вечера подряд репетировали танцы в клубе с местными жителями. Пили с ними чай. В праздничный день меня попросили рисовать происходящее. Поэтому сдала свой костюм и рисовала команду за командой из окрестных деревень на храмовой площади. Потом нас пригласили на торжество в храм. Собрались значимые люди. Стало понятно, что скромный Джинпей в полосатой шерстяной шапочке – одна из ключевых фигур сообщества, уважаемых всеми.

Было приятно, что наброски всем понравились. Их обрамили под стекло и повесили в местном клубе. Они оказались сродни иероглифическому тексту.

Закономерность и ритм, жизнь не скользит между пальцев, а плавно раскручивает цепь действий, событий, встреч в установленном порядке.

В деревне жители здороваются при встрече. Близость к природе делает людей спокойными, открытыми друг другу, в отличие от городского безразличия, стирающего человеческое лицо. Молва о сухости и холодности японцев останется молвой: я видела искренних, заботливых, гостеприимных людей. Нас принимали в домах, угощали, раздвигали фусума, рассказывали о родных, о путешествиях. Угощали фруктами из садов. Мандарины прямо с дерева, невероятно сочные и ароматные.

Капитаном в нашей команде был японский юноша Ryota Nagashima.

Много путешествуя, не припомню подобных встреч. С исключительно позитивным и серьезным жизненным настроем, зрелая, яркая личность. Тонкий и деликатный. Говорит немного, но всегда в точку. Ко всем внимателен и заботлив. Он следил за порядком в доме, составлял расписание, готовил рис. Вставал раньше всех. Писал дневник, читал. Прекрасно образованный человек, со светлым красивым лицом. Помогал общаться с местными жителями, которые пытались говорить по-английски, но чаще Риота переводил дополнительно.

Впрочем, в общении с местными перевод казался не столь важен. Радушие и сердечность, а также рисование, музыка, стаканчик саке – мы вместе веселились и получали удовольствие. Было чувство, что сидишь среди родственников на семейной вечеринке. Скучаю по ним, по всем, с кем довелось встретиться, подружиться, разделить стол, кров, работу.

Невозможно было представить, сколь многому новому я научусь.

И у местных жителей, и у членов моей команды. Mexico, Hong Kong, Belgium, Japan. Samantha López, Iris Wong, Eunis Ho, Antoine Hendriks, Tomas Biemans, Riota Nagashima. От 18 и старше. Как было с вами классно, ребята! Какие вы замечательные! Thank you very much my dear friends!!!! Arigato gozaimaaaasu!!!

Так приятно видеть новое поколение людей с открытым сознанием. С желанием помочь нуждающимся, учиться, общаться, быть вместе. Без границ.

Фотогалерея: Волонтеры и художники



Это был урок, как пользоваться жизнью. Не нужно платы. Знания, учеба, без разницы в возрасте. Делиться своими силами и мастерством.

Думать не только о себе, но и желать сделать что-то для мира, для планеты. Понять свою роль, важность, сломав тесную ловушку эгоизма.

Волонтерство позволяет путешествовать и работать, оказывая необходимую помощь в том или ином уголке мира, познакомиться с жизнью местных, обычаями и традициями страны, войти в то пространство, которое для обычного туриста остаётся заблокированным. Принести пользу, научиться новому, открыть неизведанное.