Возглавляемая США коалиция обновила данные о потерях мирного населения

В США в воскресенье, 30 декабря, опубликован ежемесячный военный отчёт о потерях среди мирного населения в результате действий коалиции. При авиаударах по группировке "Исламское государство" с 2014 года на территории Ирака и Сирии было непреднамеренно убито 1139 гражданских лиц.

"В общей сложности, с начала операции "Непоколебимая решимость" с августа 2014 года по конец ноября 2018 года коалиция нанесла более 31 тысячи ударов.

В докладе отмечается, что за этот период почти восемь миллионов жителей Ирака и Сирии были освобождены от власти террористической группировки "Исламское государство».

Как сообщает "Голос Америки", продолжается проверка около 200 сообщений (точное число 184) о других непреднамеренных жертвах среди гражданского населения.

В июле коалиция признала, что 1059 гражданских лиц были убиты в результате авиаударов с 2014 года. Это объявление было сделано на фоне призывов правозащитных организаций, требовавших представить обновленные данные. Правозащитники долгое время обвиняли коалицию в существенном занижении числа гражданских лиц, убитых за годы боевых действий против "Исламского государства".

Хотя региональные силы спешно готовятся к предстоящему выводу американских войск из Сирии, внезапно объявленному президентом Дональдом Трампом ранее в этом месяце, представители американских военных утверждают, что никаких изменений на местах пока нет.

США в пятницу отвергли сообщения о том, что сирийские войска по просьбе сирийских курдов взяли под контроль город Манбидж на северо-востоке страны, который является объектом распрей между поддерживаемыми США курдскими ополченцами и Турцией.