Фонд Андрея Рылькова собрал 800 тысяч на оплату штрафа за публикации

Фонд Андрея Рылькова, который занимается социальной помощью и защитой людей с наркозависимостью, собрал 800 тысяч рублей на оплату штрафа назначенного за публикацию статей газеты "Шляпа и баян". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на президента организации Анну Саранг.

В октябре суд в Москве признал фонд виновным в пропаганде употребления наркотиков. Поводом для этого стал, размещённый на сайте организации материал, в котором говорилось о том как уменьшить вред здоровью при употреблении одного из видов наркотических веществ.

​В августе этого года Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации четыре статьи, опубликованные на сайте Фонда Андрея Рылькова. Сотрудники ведомства обнаружили в запрещенных статьях информацию о способах изготовления, использования и приобретения наркотиков.

Сайт Фонда Рылькова был заблокирован в 2012 году после обращения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В ведомстве заявили, что ресурс содержит незаконную информацию о наркотических веществах.

В июле 2016 года Фонд Рылькова был включен Министерством юстиции в реестр НКО – "иностранных агентов". Позднее суд в Москве прекратил дело в отношении фонда, обвинявшегося в нарушении "порядка деятельности некоммерческой организации" в качестве "иностранного агента". Федеральная налоговая служба пригрозила фонду ликвидацией.