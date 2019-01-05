Медведев распорядился выплатить пособия пострадавшим в Магнитогорске

Пособие семьям погибших в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске составит 1 млн рублей на каждого погибшего. Как сообщаил в субботу ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Тем, кому причинен тяжкий или средней тяжести вред здоровью, будет выплачено по 400 тыс. рублей на человека, легкий вред - 200 тыс. рублей. Помимо этого будет оказана финансовая помощь в связи с утратой жильцами имущества первой необходимости в размере 100 тыс. рублей на человека, а также единовременная материальная помощь гражданам, условия жизнедеятельности которых были нарушены в результате обрушения, в размере 10 тыс. рублей на человека.

Распоряжением кабинета министров поручено правительству Челябинской области представить в МЧС России согласованные с Минздравом и МИД России списки погибших и пострадавших граждан. За счет государства будут оплачены услуги на погребение. Как сообщает пресс-служба, всего на указанные цели поручается выделить из резервного фонда правительства 65 млн 140 тыс. рублей.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий секции жилого дома, погибли 39 человек. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.