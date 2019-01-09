Обвинения Весельницкой или операции Кремля в США

Американская федеральная прокуратора в Нью-Йорке обвинила российского адвоката Наталью Весельницкую в препятствии правосудию. Во вторник был обнародован обвинительный документ, из которого следует, что Весельницкая предоставила американскому суду заведомо ложную информацию во время слушаний по делу компании Prevezon, принадлежащей Денису Кацыву. Она в качестве адвоката представляла интересы фирмы Prevezon, обвинявшейся в США в отмывании средств, полученных в результате мошенничества, разоблаченного Сергеем Магнитским.

В обвинениях против Весельницкой содержатся данные о ее тесном сотрудничестве с российскими властями, что, по мнению американских комментаторов, добавляет важные штрихи к истории российского вмешательстве в американский политический процесс.

Разговор шел о законе Магнитского и об усыновлении американцами российских сирот

Фигура Весельницкой стала объектом повышенного внимания американской прессы в июле прошлого года после появления сенсационной информации о том, что в июне 2016 года она добилась встречи с ближайшими помощниками кандидата в президенты Дональда Трампа: Дональдом Трампом-младшим, зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером и главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом, посулив им некие компрометирующие Хиллари Клинтон сведения. Те заинтересовались этим предложением, переданным через посредника, встретились с Весельницкой в нью-йоркской штаб-квартире Трампа в Трамп-тауэр, но никаких разоблачительных материалов Весельницкая им не предложила. Разговор, по словам его участников, шел о законе Магнитского и об усыновлении американцами российских сирот. Тем не менее, эта встреча стала пока единственным публично известным эпизодом, подтверждающим теоретический интерес людей из ближайшего окружения Дональда Трампа к предвыборному сотрудничеству с Кремлем, поэтому вопрос кого в действительности представляла Весельницкая, как говорят, является одним из ключевых для следователей из команды специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в американский избирательный процесс. Сама Весельницкая утверждала, что она никогда не действовала от имени российских властей и не обсуждала темы, затронутые в разговоре с помощниками Трампа, с представителями российского правительства.

Обвинения, предъявленные Весельницкой федеральной прокуратурой Нью-Йорка, не имеют отношения к расследованию Роберта Мюллера, но из них следует, что Наталья Весельницкая, была вхожа во власть, по крайней мере, у нее были тесные деловые отношения с российским генеральным прокурором Юрием Чайкой, и это помогло ей нейтрализовать попытку нью-йоркской прокуратуры конфисковать недвижимость, приобретенную фирмой Prevezon в Нью-Йорке

Гражданское судебное дело по иску федеральной прокуратуры к Prevezon Holdings, которая принадлежит сыну вице-президента Российских железных дорог Денису Кацыву, началось в сентябре 2013 года. Американская прокуратура обвинила Prevezon в том, что в распоряжении компании оказалась сравнительно небольшая сумма – около двух миллионов долларов – из 230 миллионов, украденных из российской казны мошенниками, использовавшими сфальсифицированные документы якобы принадлежавшие фонду Билла Браудера Hermitage Capital. Механизм кражи сотен миллионов вскрыл юрисконсульт Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Прокуратура требовала конфисковать четыре квартиры и два коммерческих помещения

Обвинив Prevezon, американские прокуроры утверждали, что им удалось выйти на след небольшой части этих денег, на которую Prevezon приобрела в Нью-Йорке недвижимость. Прокуратура требовала конфисковать четыре квартиры и два коммерческих помещения. Тяжба затянулась на четыре года, закончилась она в 2017 году досудебным соглашением, по которому компания Prevezon выплатила 6 миллионов долларов американским властям, не признав своей вины. В конце концов американская прокуратура была вынуждена пойти на мировую, не получив от российской прокуратуры затребованной финансовой документации. В ответ на американский запрос генпрокуратура России в 2014 предложила результаты своего собственного расследования, в которых вина за кражу 230 миллионов возлагалась на Hermitage Capital и Сергея Магнитского.

Во вторник американская федеральная прокуратура обвинила Весельницкую в том, что она лжесвидетельствовала, давая официальные показания об этом документе, утверждая, что предварительно она ничего не знала о его содержании. В действительности, как утверждает следствие, она была ключевым автором расследования, подготовленного в стенах российской генпрокуратуры. В обвинительном заключении приводятся данные об электронной переписке Весельницкой с работниками прокуратуры, во время которой она обменивалась со своими корреспондентами в прокуратуре черновиками документа с обвинениями в адрес Hermitage Capital и Сергея Магнитского. Как американские следователи получили доступ к этой переписке неизвестно, но судя по деталям обвинительного заключения, у них есть копии этих сообщений.

Обвинения против Весельницкой ещё одно косвенное доказательство обоснованности подозрений о вмешательстве Кремля в американский избирательный процесс и попытках оказать влияние на политический истеблишмент США, считает Стивен Бланк, американский специалист по России, сотрудник Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне.

Ее обвинили за действия, совершенные в 2014 году задолго до президентской кампании 2016 года

– Прежде всего, из этих обвинений следует, что русские пытались препятствовать работе американского правосудия, по крайней мере, с 2013 года, пытаясь подорвать закон Магнитского, – говорит Бланк. – Ее обвинили за действия, совершенные в 2014 году задолго до президентской кампании 2016 года. Во-вторых, этот эпизод, на мой взгляд, доказывает существование тесных связей Весельницкой с Кремлем, и я подозреваю, что спецпрокурор Мюллер не оставит без внимания эту историю, поскольку она демонстрирует многолетние попытки Москвы вмешаться во внутренние дела США, нейтрализовать и отменить Закон Магнитского и подорвать режим санкций, введенный после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

– Тем не менее, полтора года расследования Мюллера и предыдущее расследование ФБР не дали оснований для обвинений людей близких к избирательному штабу Трампу в сговоре. А именно об этом говорили противники президента Трампа, требуя расследования.

– 16 человек из штаба Трампа признали наличие контактов с русскими. Некоторым из этих людей были предъявлены обвинения, кое-кто из них окажется за решеткой. На мой взгляд, заявления о том, что не существовало никакого сговора – чушь. Имел ли сам Дональд Трамп отношение к попыткам установить контакты с агентами Кремля остается под вопросом, но на месте сотрудников предвыборного штаба Трампа я бы себя чувствовал очень тревожно. На мой взгляд, следствие ищет ответ на главный вопрос: пообещали ли представители Кремля людям Трампа обнародовать переписку Хиллари Клинтон и провести интернет-операции в поддержу его кандидатуры в обмен на обещание избавиться от закона Магнитского и отменить санкции в случае избрания Трампа президентом? Именно это лежит в основе российского расследования, – говорит Стивен Бланк.