Ряд конгрессменов США призвали не снимать санкции с компаний Дерипаски

Ряд конгрессменов-демократов призвали министра финансов США Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски. Текст обращения законодателей к главе Минфина опубликован на сайте комитета по иностранным делам.

Главы семи комитетов Палаты представителей Конгресса просят министра подтвердить оправданность снятия санкций с компаний EN+, "Русал" и "Евросибэнерго". В письме отмечается, что отмена санкций связана с тем, что Дерипаска прекратит контролировать эти предприятия. При этом, по словам законодателей, даже после уступок американским властям за олигархом останется значительная доля компаний. Конгрессмены опасаются, что доля Дерипаски перейдет в собственность человека, связанного с Кремлём.

Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний США ввели в апреле прошлого года, законодатели указали на близость бизнесмена к Кремлю. Позднее в Вашингтоне заявили, что готовы рассмотреть снятие санкций.

В качестве одного из условий называлось снижение доли Дерипаски в капитале компаний. В частности, корпорации решились на снижение доли Дерипаски ниже 50 процентов. Помимо прочего изменения коснутся составов руководства компаний: половина совета директоров En+ будет состоять из граждан США и Великобритании.