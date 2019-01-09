Члены константинопольского Синода подписали томос для Украины

В Стамбуле собрался Синод Константинопольского патриархата, во время которого члены Синода подписали томос об автокефалии для Украинской православной церкви. Документ теперь полностью оформлен, передает украинский телеканал ТСН.

Сообщается, что томос в течении нескольких дней вернётся на Украину.

Томос привозили в Турцию после того, как в Рождество его выставляли в Софийском соборе в Киеве во время праздничного богослужения. 5 января в Стамбуле документ подписал Вселенский патриарх Варфоломей. Днем позже при участии президента Украины Пётра Порошенко прошла церемония вручения томоса новому киевскому митрополиту Епифанию.