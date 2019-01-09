Члены константинопольского Синода подписали томос для Украины

В Стамбуле собрался Синод Константинопольского патриархата, во время которого члены Синода подписали томос об автокефалии для Украинской православной церкви. Документ теперь полностью оформлен, передает украинский телеканал ТСН.
Сообщается, что томос в течении нескольких дней вернётся на Украину.
Томос привозили в Турцию после того, как в Рождество его выставляли в Софийском соборе в Киеве во время праздничного богослужения. 5 января в Стамбуле документ подписал Вселенский патриарх Варфоломей. Днем позже при участии президента Украины Пётра Порошенко прошла церемония вручения томоса новому киевскому митрополиту Епифанию.
- 15 декабря в Киеве прошел собор, на котором в новую структуру объединились неканонические с точки зрения других православных церквей Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. На их базе была создана новая поместная православная церковь. Митрополитом Киевским в новой церкви стал 39-летний епископ Епифаний. Томос означает полную независимость новой церкви.
- Президент Украины Пётр Порошенко приветствовал создание новой церкви, назвав решение собора историческим событием. В свою очередь в Кремле считают, что решение об автокефалии для украинской церкви — результат "раскольнической деятельности" и вмешательства украинских властей в церковные дела. Против автокефалии Украинской православной церкви также возражает Русская православная церковь. Она не признаёт каноничность новой украинской церкви.
- На Украине продолжает деятельность Украинская православная церковь (Московского патриархата), руководство которой отказалось участвовать в объединительном соборе.
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