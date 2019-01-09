Хакер из группировки "Шалтай-Болтай" рассказал о связях с ФСБ

Хакер из группировки "Шалтай-Болтай" Константин Тепляков заявил, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ. Об этом сообщает РБК.

По словам Теплякова, связь со спецслужбой держал лидер "Шалтая-Болтая" Владимир Аникеев. Тепляков утверждает, что Аникеев с 2015 года сотрудничал с ФСБ и передавал инструкции по работе, однако контакты не раскрывал. Собеседник РБК предположил, что контактировать с лидером группировки могли офицеры Центра информационной безопасности ФСБ. В конце 2016 года их арестовали по обвинению в госизмене, примерно в то же время с членами "Шалтая-Болтая".

Аникеев отвергает контакты с ФСБ, пишет РБК. По словам лидера "Шалтая-Болтая", Тепляков имел косвенное отношение к группировке и выполнял "случайные поручения". Потом они стали эпизодами дела.

РБК направил запрос в ФСБ.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранительных органов, хакеры специализировались на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ для дальнейшей продажи через интернет полученных данных.

Владимира Аникеева (известен в интернете под псевдонимом Льюис), арестовали в ноябре 2016 года. Он полностью признал вину и заключил сделку со следствием. 6 июля 2017 года Мосгорсуд приговорил его к двум годам колонии. В августе 2018 года Аникеев вышел на свободу.

В декабре 2016 года были арестованы еще двое членов группы – Константин Тепляков и Александр Филинов. Мосгорсуд признал их в сентябре 2017 года виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений. Обоим было назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.

Тепляков вышел на свободу условно-досрочно в январе этого года.

В октябре прошлого года Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал ещё одного предполагаемого участника "Шалтая-Болтая", Александра Глазастикова. Он объявлен в розыск.

По данным "Интерфакса", еще несколько хакеров, которые, предположительно, входили в группу, числятся в розыске.