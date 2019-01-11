Минкомсвязи не поддержало запрет на оскорбление власти в сети

Министерство связи отправило в правительство отрицательное заключение на законопроект об оскорблении властей в интернете и на формулировки о законе, запрещающим распространение недостоверных новостей. Об этом "Ведомостям" рассказал заместитель министра Алексей Волин.
По словам Волина, чиновники должны слушать критику своей работы. Законопроект о фейковых новостях не устраивает его своей трактовкой.
- Законопроект о штрафах и административных арестах за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам России и органам власти, был внесен в Госдуму в декабре. Оскорбление представителей власти в интернете в нём приравнивается к мелкому хулиганству. Генпрокуратура получает возможность без суда блокировать сайты, распространяющие подобные материалы.
Замминистра связи Алексей Волин заявил "Ведомостям", что трактовки законопроекта слишком широкие. "Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные", — отметил чиновник.
- Так же Минкомсвязи недовольно формулировками пакета законопроектов, запрещающих публиковать в СМИ и интернете недостоверную информацию, имеющую общественную значимость. По нему недостоверные новости, опубликованные в интернете, можно будет вносить в список материалов, запрещённых к распространению в Сети. Ведомство так же недовольно широтой трактовок закона, но при этом против самого закона чиновники не выступают.
- В понедельник законопроекты будут обсуждаться на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике. Мнения министерства при обсуждении могут быть не учтены.
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