Минкомсвязи не поддержало запрет на оскорбление власти в сети

Министерство связи отправило в правительство отрицательное заключение на законопроект об оскорблении властей в интернете и на формулировки о законе, запрещающим распространение недостоверных новостей. Об этом "Ведомостям" рассказал заместитель министра Алексей Волин.

По словам Волина, чиновники должны слушать критику своей работы. Законопроект о фейковых новостях не устраивает его своей трактовкой.

Законопроект о штрафах и административных арестах за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам России и органам власти, был внесен в Госдуму в декабре. Оскорбление представителей власти в интернете в нём приравнивается к мелкому хулиганству. Генпрокуратура получает возможность без суда блокировать сайты, распространяющие подобные материалы.

Замминистра связи Алексей Волин заявил "Ведомостям", что трактовки законопроекта слишком широкие. "Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные", — отметил чиновник.