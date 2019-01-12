Кирилл Серебренников получил премию "Белый слон" за фильм "Лето"

Российский режиссёр Кирилл Серебренников получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон" за свой фильм "Лето", над которым он работал, находясь под домашним арестом по делу "Седьмой студии".
На сайте Союза кинематографистов России сообщается, что фильм "Лето" признан лучшей режиссёрской работой. Кирилл Серебренников также удостоился премии имени известного киноведа Мирона Черненко – за впечатляющий симбиоз театра и кино.
Фильм "Лето", рассказывающий о знакомстве и отношениях молодого Виктора Цоя с лидером группы "Зоопарк" Майком Науменко и его супругой, в минувшую пятницу получил еще две премии – за лучшую работу художника и за музыку.
Лучшим фильмом года Гильдия киноведов и кинокритиков признала "Войну Анны" режиссера Алексея Федорченко.
- В декабре Ассоциация театральных критиков объявила Кирилла Серебренникова человеком года. Продолжение художественной деятельности в условиях домашнего ареста в ассоциации назвали беспрецедентной верностью профессии.
- Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. Режиссёра и его коллег из "Гоголь-центра" обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на арт-проект "Платформа". Обвиняемые свою вину отрицают.
- В поддержку Кирилла Серебренникова выступили деятели культуры из России и других стран.
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