Кирилл Серебренников получил премию "Белый слон" за фильм "Лето"

Российский режиссёр Кирилл Серебренников получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон" за свой фильм "Лето", над которым он работал, находясь под домашним арестом по делу "Седьмой студии".

На сайте Союза кинематографистов России сообщается, что фильм "Лето" признан лучшей режиссёрской работой. Кирилл Серебренников также удостоился премии имени известного киноведа Мирона Черненко – за впечатляющий симбиоз театра и кино.

Фильм "Лето", рассказывающий о знакомстве и отношениях молодого Виктора Цоя с лидером группы "Зоопарк" Майком Науменко и его супругой, в минувшую пятницу получил еще две премии – за лучшую работу художника и за музыку.

Лучшим фильмом года Гильдия киноведов и кинокритиков признала "Войну Анны" режиссера Алексея Федорченко.