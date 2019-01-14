"Укусил и избил полицейских". Адвокат против МВД

Краснодарское следственное управление Следственного комитета России передало в суд уголовное дело адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейских. Юриста задержали перед не согласованной с властями акцией против пенсионной реформы, участников которой он намеревался защищать в судах. По версии следствия, в машине Беньяш укусил одного из полицейских за руку, а второго ударил локтем в лицо.

Сам адвокат настаивает: сотрудники МВД избили его и, уходя от ответственности, придумали обвинение. На справедливое рассмотрение уголовного дела в Краснодаре ни Беньяш, ни его защита не надеются. Как сообщает пресс-служба краевого следственного управления Следственного комитета РФ, накануне протестного шествия 9 сентября 2018 года полицейские обнаружили в интернете призыв Михаила Беньяша участвовать в нем, поэтому был составлен административный протокол. За несколько часов до митинга в Краснодаре сотрудники правоохранительных органов остановили Беньяша и потребовали проследовать в отдел полиции. Как следует из материалов уголовного дела, младшие оперуполномоченные уголовного розыска Юрченко и Долгов на личном автомобиле "с целью отыскания Беньяша М.М. на территории г. Краснодара" ездили по центру города. Обнаружив разыскиваемого, они предложили ему сесть в машину, что он сделал добровольно, а по дороге в отдел полиции накинулся на сотрудников. "Мужчина разместился в их автомобиле, где по пути следования применил к сотрудникам полиции насилие, схватив и укусив одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в область лица другому", – говорится в сообщении СКР.

Михаил Беньяш и свидетель задержания говорят ровно об обратном: некие люди в штатском, не представляясь, запихнули юриста в легковой автомобиль без опознавательных знаков, а когда задержанный попытался позвонить по телефону, выбили телефон, стали душить, бить головой о кресло автомобиля и выдавливать глаза.

"Наша позиция не изменилась – вину в совершении инкриминируемого преступления Михаил не признавал и не признает, мы продолжаем добиваться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые пока признаны в деле потерпевшими. По их действиям продолжается проверка", – рассказал Радио Свобода адвокат Беньяша Алексей Аванесян.

По словам Аванесяна, расследование уголовного дела велось крайне предвзято, во многих ходатайствах, заявленных защитой, было отказано. Даже на следственные действия с проверкой показаний на месте самого Беньяша не пригласили. Адвокаты настаивали на участии обвиняемого, чтобы в салоне автомобиля убедиться, мог ли закованный в наручники Беньяш с заднего сиденья избить сидевшего на водительском месте оперуполномоченного. Это ходатайство следователь проигнорировал.

"Это вопрос равенства сторон перед следствием и судом. С одной стороны два полицейских, с другой – двое гражданских. В машине больше никого не было. С одной стороны показания сотрудников МВД, которые являются заинтересованными лицами, с другой – показания самого Беньяша и задержанной вместе с ним Ирины Бархатовой, которые полностью опровергают слова якобы потерпевших", – продолжает Аванесян.

Мы заявили 12 лиц, которые могли быть допрошены в качестве свидетелей, но нам отказали

Еще одно подтверждение нескрываемой предвзятости – отказ опросить и пригласить в суд свидетелей защиты. От обвинения в процессе участвуют 14 человек, большинство из которых являются действующими сотрудниками полиции, а вторую сторону представляет только свидетель Бархатова. "Мы заявили минимум 12 лиц, которые могли быть допрошены в качестве свидетелей, но нам отказали", – уточнил адвокат Аванесян.

Рассматривать дело будет Ленинский районный суд Краснодара, судьи которого приговорили Михаила Беньяша к административному аресту по ст. 19.3 и 20.2 КоАП ("Невыполнение законных требований сотрудников полиции" и "Нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия").

Защита Беньяша уже заявила, что будет ходатайствовать об отводе всему составу Ленинского районного суда и передаче дела в другой суд, возможно, в другой регион.

Мы столкнемся с явно обвинительным уклоном, хамством, отказом от всех ходатайств, унижением стороны защиты

"Нам хватило процесса по "административке", чтобы понять: суд достаточно пристрастен и нормального процесса нам там не видать, – говорит Михаил Беньяш. – Случаи, когда я видел справедливый и беспристрастный суд в Российской Федерации, можно пересчитать по пальцам. Не вижу ни одной причины, почему суд надо мной должен стать таким. Наоборот, ожидаемо мы столкнемся с явно обвинительным уклоном, хамством, отказом от всех ходатайств, унижением стороны защиты. Сделать процесс другим сможет только открытость и публичность, внимание СМИ и общественности".

Часть 1 статьи 318 УК РФ, по которой обвиняют Михаила Беньяша, предусматривает штраф до 200 тысяч или до пяти лет лишения свободы. В соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом, если статья по вменяемому обвинению предусматривает штраф, то следователь обязан указать реквизиты для перечисления штрафа. В материалах уголовного дела Беньяша никаких реквизитов нет. По мнению защиты юриста, это косвенно подтверждает, что приговор будет обвинительным, а срок реальным.

Беньяш говорит, что ему очень важна поддержка адвокатского сообщества, которую он увидел во время задержания и ареста. "Я защищаю не себя, а интересы адвокатского сообщества. В целом хочу, чтобы адвокатов больше не били. Ни меня, ни кого бы то ни было", – настаивает обвиняемый.

По приказу управления МВД по центру Краснодара во время шествия против пенсионной реформы было расставлено 769 полицейских

Уголовное дело Михаила Беньяша приоткрыло некоторые закулисные подробности работы полиции Краснодара во время протестных акций: так, в отношении самого адвоката, который активно участвует и в протестных мероприятиях, велись ОРМ (оперативно-разыскные мероприятия), а приказом управления МВД по всему центру города во время ожидаемого шествия против пенсионной реформы были расставлены 769 полицейских. В материалы уголовного дела попал "Расчет сил и средств по недопущению несанкционированных мероприятий 9 сентября", в котором приведены подробные схемы расстановки стражей правопорядка, охраняющих безопасность Краснодара от самих горожан.

Уголовное преследование адвоката Краснодарской краевой коллегии адвокатов Михаила Беньяша вызвало большой резонанс в профессиональной среде, несколько тысяч юристов выступили в его защиту. Преследование Беньяша взял на контроль президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Председатель СПЧ Михаил Федотов в октябре 2018 года посетил обвиняемого в камере следственного изолятора.