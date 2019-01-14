В Саранске арестовали двух местных жительниц, сжёгших флаг России

В Саранске полиция арестовала двух местных жительниц, которые сожгли флаг России и выложили видеозапись этого в Инстаграм. Их подозревают в надругательстве над государственной символикой. Об этом сообщает "Коммерсант".

Видеозапись якобы разместила 22-летняя София Кечина, которая вместе со своей подругой комментировала сжигание флага нецензурными выражениями и фразой "Хорошо горит!". Позже подозреваемая удалила свой аккаунт в Инстаграме. Кечина и её подруга заявили, что просто сжигали старые вещи и не знали об уголовной статье за надругательство над флагом.

В декабре прошлого года в Бийске 16-летнего подростка вызвали на допрос в Следственный комитет России из-за картинки с полицейским, которую он опубликовал в своём аккаунте в Инстаграме. Школьник назвал правоохранителя ругательным словом, обозначающим глупого или несообразительного человека.