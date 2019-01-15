Спасатели нашли второго погибшего при взрыве в городе Шахты

В городе Шахты Ростовской области при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме спасатели обнаружили тело женщины. Об этом сегодня сообщило МЧС России. Таким образом, число погибших возросло до двух.По-прежнему остается неизвестной судьба трёх человек.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме произошёл утром 14 января. Эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже. В результате частично обрушились два верхних этажа: были повреждены четыре квартиры. Семь человек удалось спасти. Из дома эвакуировали 140 жильцов.

Ранее сообщалось, что спасатели вынуждены были приостановить разбор завалов в связи с возможным обрушением стены. Ночью опасные конструкции были демонтированы, после чего поиск людей возобновили.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В качестве приоритетной следствием рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа. Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования. Также будет проверена версия о человеческом факторе.

Утром 31 декабря в городе Магнитогорске Челябинской области в одном из подъездов десятиэтажного дома рухнули перекрытия. Погибли 39 человек. В Следственном комитете России тогда заявили, что основная версия – взрыв бытового газа, отметив, что следов взрывчатки не обнаружено. Ряд обстоятельств взрыва, в том числе его эпицентр, остаются непрояснёнными.