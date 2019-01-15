За что разлюбили власть?

Согласно декабрьскому опросу "Левада-центра" 53% опрошенных россиян хотят отставки правительства РФ. Падают и рейтиги доверия президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву.

В опросе первая тройка претензий к власти такова: "не может справиться с ростом цен", "падением доходов населения, обеспечить людей работой, не заботится о социальной защите населения, коррумпировано", "действует в первую очередь в своих собственных интересах".

За последние дни Владимир Путин подписал указ о создании "компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор". Появление госкоропрации, которую уже назвали "Главмусор" для граждан означает новый рост тарифов ЖКХ.

Премьер Дмитрий Медведев успел высказаться против длительных новогодних каникул, а на Гадаровском форуме объвил как "решить задачу экономического рывка". Премьер обещает "снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований, прежде всего, в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор".

За что россияне разлюбили власть, хотя еще весной они триумфально переизбрали Владимира Путина? Может ли правящая группа вернуть доверие? Обсуждают доктор экономических наук директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, глава "Левада-центра", профессор НИУ-ВШЭ Лев Гудков. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 15 января в 19:05